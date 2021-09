Belotti stringe i denti per la Juventus Ma a Juric serve davvero?

(Di mercoledì 29 settembre 2021), fuori da diverso tempo, lavora per essere in campo contro la, ma il Torino sembra aver trovato la quadra anche senza di lui Sembra ormai prossimo il rientro in campo del Gallo. Il bomber del Torinoe lavora a ritmo serrato in vista della prossima gara di campionato contro la. Molto probabilmente, il numero 9 granata, sarà tra i convocati di misterper la prima gara dopo la sosta, il 2 ottobre contro i bianconeri nell’accesissimo derby di Torino. Sono già tre le sfide di campionato saltate da: Sassuolo, Lazio e Venezia. L’infortunio al perone che lo tiene fuori dai box è decisamente fastidioso e un’eventuale ricaduta potrebbe tenerlo lontano dai campi ancora per molto. Il Gallo ...

Il tempoperché nonostante le coppe domani c'è già il primo anticipo di campionato: ... Conko (così come Zaza e Verdi ), l'allenatore granata punterà su Sanabria , supportato da ......per il nuovo attaccante sono principalmente due e sono quelle che portano ad Andreae ... Il tempo peròe l'Inter vorrebbe regalare a Simone Inzaghi il nuovo attaccante prima della sfida ...Simone Zaza praticamente non ha ancora cominciato la stagione, fermato da problemi fisici fin dallo scorso Ferragosto. E poi c’è Andrea Belotti, che dopo il gol all’esordio ...Speriamo che non ci siano ricadute, speriamo solo che passi presto. “Andrea Belotti non riesce ancora a correre, non possiamo dare una data per il rientro”, ha detto oggi Ivan Juric in conferenza stam ...