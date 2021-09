Bagnoli: Draghi, 'futuro sindaco Napolui sarà commissario per bonifica' (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma, 29 set. (Adnkronos) - "Sulla bonifica dell'area di Bagnoli a Napoli, il Cdm ha deciso di attribuire la funzione di commissario al sindaco - quale che egli o ella sia - in modo tale da superare alcune delle criticità circa il governo del processo di bonifica". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa ricordando che la quella della bonifica è "una storia lunghissima, i napoletani attendono da 30 anni. Speriamo di fare bene almeno migliorando la governance". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma, 29 set. (Adnkronos) - "Sulladell'area dia Napoli, il Cdm ha deciso di attribuire la funzione dial- quale che egli o ella sia - in modo tale da superare alcune delle criticità circa il governo del processo di". Così il premier Marioin conferenza stampa ricordando che la quella dellaè "una storia lunghissima, i napoletani attendono da 30 anni. Speriamo di fare bene almeno migliorando la governance".

