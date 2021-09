Allenamento Sampdoria: tre infortunati in vista dell’Udinese (Di mercoledì 29 settembre 2021) La Sampdoria sta proseguendo la preparazione in vista dell’Udinese: Vieira, Verre e Gabbiadini a parte. Ferrero visita la squadra Roberto D’Aversa ha guidato l’Allenamento mattutino della Sampdoria che, domenica, affronterà l’Udinese. Ronaldo Vieira, Valerio Verre e Manolo Gabbiadini a parte. Il presidente Massimo Ferrero ha fatto visita al gruppo blucerchiato. Il report completo. «Continua la preparazione della Sampdoria in vista della gara casalinga contro Udinese. Nella seduta odierna – durante la quale ha fatto visita al “Gloriano Mugnaini” il presidente Massimo Ferrero – la squadra ha effettuato un lavoro di prevenzione e core stability, a cui hanno fatto seguito esercizi di sviluppo della forza in palestra e in campo, prima della trasformazione con lavoro ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Lasta proseguendo la preparazione in: Vieira, Verre e Gabbiadini a parte. Ferrero visita la squadra Roberto D’Aversa ha guidato l’mattutino dellache, domenica, affronterà l’Udinese. Ronaldo Vieira, Valerio Verre e Manolo Gabbiadini a parte. Il presidente Massimo Ferrero ha fatto visita al gruppo blucerchiato. Il report completo. «Continua la preparazione dellaindella gara casalinga contro Udinese. Nella seduta odierna – durante la quale ha fatto visita al “Gloriano Mugnaini” il presidente Massimo Ferrero – la squadra ha effettuato un lavoro di prevenzione e core stability, a cui hanno fatto seguito esercizi di sviluppo della forza in palestra e in campo, prima della trasformazione con lavoro ...

