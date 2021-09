Alessia Marcuzzi sulla bellezza del Sud: "Sono senza fiato!" (Di mercoledì 29 settembre 2021) Alessia Marcuzzi ha più volte dichiarato il suo amore verso il Sud, questa volta la presentatrice televisiva ha pubblicato sul suo profilo social una foto che la immortala su una terrazza della sua camera d'albergo in uno degli antichissimi rioni del Borgo dei Sassi di Matera in Basilicata. Il commento alla foto postata esprime la forte emozione del ritrovarsi in uno dei siti storici più importanti del Sud, dichiarato Patrimonio dell'Unesco. Seduta comodamente sulla terrazza in pietra, Alessia è stata fotografata mentre ammira il paesaggio intorno, il commento non lascia spazio a dubbi sulla felicità di trovarsi in un luogo incantato; ecco le parole che ha usato: "senza fiato." Due parole, che esprimono al meglio la sensazioni di essere immersi in una bellezza che non ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 29 settembre 2021)ha più volte dichiarato il suo amore verso il Sud, questa volta la presentatrice televisiva ha pubblicato sul suo profilo social una foto che la immortala su una terrazza della sua camera d'albergo in uno degli antichissimi rioni del Borgo dei Sassi di Matera in Basilicata. Il commento alla foto postata esprime la forte emozione del ritrovarsi in uno dei siti storici più importanti del Sud, dichiarato Patrimonio dell'Unesco. Seduta comodamenteterrazza in pietra,è stata fotografata mentre ammira il paesaggio intorno, il commento non lascia spazio a dubbifelicità di trovarsi in un luogo incantato; ecco le parole che ha usato: "fiato." Due parole, che esprimono al meglio la sensazioni di essere immersi in unache non ...

Advertising

zazoomblog : Alessia Marcuzzi ci dà le spalle: il dettaglio non passa inosservato - #Alessia #Marcuzzi #spalle: #dettaglio - modamadeinitaly : Finalmente online la Collezione Primavera Estate firmata Marks&Angles! dal blog di Alessia Marcuzzi - zazoomblog : Forse non avete mai visto la casa di Alessia Marcuzzi: tutti i dettagli che non sfuggono - #Forse #avete #visto… - Telebari : Gravina, Andriani con ApuliaKundi per produrre spaghetti all'alga spirulina: inaugurazione con Alessia Marcuzzi -… - SassiLive : +++ALESSIA MARCUZZI “RAPITA” DAI SASSI DI MATERA, POST SU INSTAGRAM: “SENZA FIATO”+++ -