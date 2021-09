Advertising

infoiteconomia : Auto, ad agosto rallenta crescita prezzi delle auto nuove - EstebBeltramino : Auto, ad agosto rallenta crescita prezzi delle auto nuove #motori - solomotori : Auto, ad agosto rallenta crescita prezzi delle auto nuove -

Ultime Notizie dalla rete : agosto rallenta

Agenzia ANSA

Ad2021 hanno avuto una crescita su2020 dello 0,3%, dopo che per tutto il 2021 erano in calo. Le dinamiche dei prezzi di auto nuove e usate sono state c ondizionate dalla crisi dei ...La Bank of England ha reso noto che il dato relativo al credito al consumo aumenta adpassando da - 0,042 a +0,400 miliardi di sterline. L'approvazione di mutui per abitazioni si è attestata a 74,45 mila unità da 75,13 mila precedenti. In un rapporto separato, la BoE ha ...Ad agosto rallenta la crescita dei prezzi delle auto nuove, mentre i prezzi delle vetture usate risalgono. Dati elaborati dall’Osservatorio Autopromotec.La Bank of England ha reso noto che il dato relativo al credito al consumo aumenta ad agosto passando da -0,042 a +0,400 miliardi di sterline.