Windows Store apre alle app di terze parti e ci sono già Epic Games Store e Amazon

Leggi su eurogamer

(Di martedì 28 settembre 2021)11 promette una grande innovazione per quanto riguarda le app dindo in suoall'integrazione con il suo sistema operativo. Grandi cambiamenti dunque, oltre all'integrazione di Xbox Game Pass e tutti i servizi dedicati al gaming, ma i primi a usufruire di questa apertura sarannoedGame, che avranno valenza di app e non più come programmi esterni. È stato lo stesso Giorgio Sardo, general manager di Microsoft, a spiegarci il tutto: Leggi altro...