STRISCIA LA NOTIZIA, IL DIRETTORE DI CANALE 5: "UNA MACCHINA DA GUERRA CHE TUTTI VORREBBERO AVERE" (Di martedì 28 settembre 2021) Boom di ascolti per STRISCIA la NOTIZIA – La voce dell'inscienza che ieri, lunedì 27 settembre, ha aperto la 34esima stagione con 4.790.000 telespettatori e il 19.77% di share, risultando il programma più visto della giornata. Così si legge su una nota ufficiale Mediaset. Il comunicato segnala che "sul pubblico attivo, il più pregiato e di riferimento per gli investitori pubblicitari, il tg satirico di Antonio Ricci condotto per la prima volta da Vanessa Incontrada e Alessandro Siani ha ottenuto il 22.50% di share. Alle 21.34, lo storico varietà campione d'ascolti ha raggiunto picchi di 5.613.578 telespettatori, pari al 23.19% di share e al 25.62% di share sul target 15-64 anni". I conduttori Vanessa Incontrada e Alessandro Siani, felici per l'ottimo risultato, commentano: «Chiediamo scusa, non l'abbiamo fatto apposta! In Italia ci sono molti più ...

