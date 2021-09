Salario minimo, Amendola: “È una scelta saggia contro dumping sociale. Senza questo pilastro possiamo avere ripercussioni a livello europeo” (Di martedì 28 settembre 2021) “Salario minimo? È ovvio che Senza un pilastro sociale di protezione dei lavoratori si potrebbero avere ripercussioni a livello europeo. Io personalmente credo che il Salario minimo sia una scelta saggia anche per evitare un dumping sociale che anche in Europa è abbastanza consistente“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “24 Mattino”, su Radio24, da Enzo Amendola, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega agli affari Ue. E aggiunge: ” Sul Salario minimo c’è un dibattito che attraversa le famiglie europee. Ci sono Paesi del Nord Europa che chiedono la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) “? È ovvio cheundi protezione dei lavoratori si potrebbero. Io personalmente credo che ilsia unaanche per evitare unche anche in Europa è abbastanza consistente“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “24 Mattino”, su Radio24, da Enzo, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega agli affari Ue. E aggiunge: ” Sulc’è un dibattito che attraversa le famiglie europee. Ci sono Paesi del Nord Europa che chiedono la ...

