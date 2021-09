R. Kelly condannato per tratta a sfondo sessuale. Tra le vittime anche minorenni

repubblica : R. Kelly condannato per crimini sessuali - ilpost : R Kelly è stato condannato - ultimenews24 : E' stato condannato per abusi e sfruttamento sessuale il cantante R. Kelly. La giuria di sette uomini e cinque donn… - Tizio_Original : RT @RaiNews: Il 54enne cantante è stato accusato di aver guidato per oltre due decenni un'organizzazione criminale a Chicago che reclutava… - MazzaliVanna : RT @RaiNews: Il 54enne cantante è stato accusato di aver guidato per oltre due decenni un'organizzazione criminale a Chicago che reclutava… -

Ultime Notizie dalla rete : Kelly condannato

Il cantante R&B R.è statoper tratta a sfondo sessuale e ora rischia l'ergastolo. Una guria federale composta da 5 donne e 7 uomini ha riconosciuto colpevole l'autore di I believe I can fly per una ..., LE TESTIMONIANZE: 'MI CHIUSE IN UNA STANZA' Il cantante R&B R., noto anche per aver vinto nel 1996 un Grammy con il brano I believe can fly, è stato ritenuto colpevole di aver guidato ...Una giuria federale ha dichiarato colpevole il cantante R. Kelly per una serie di reati molto gravi, tra i quali tratta a sfondo sessuale ...Il 54enne cantante è stato accusato di aver guidato per oltre due decenni un'organizzazione criminale a Chicago che reclutava le donne sottoponendole ad abusi sessuali e psicologici ...