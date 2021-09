Napoli | spacciava droga mentre era ai domiciliari | arrestato 44enne

(Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Un arresto e quattro denunce sono il bilancio di un’operazione di controllo del territorio dei Carabinieri nel quartiere Ponticelli, periferia orientale di. E’ statoper spaccio diFilippo Iannelli, 44, anni, residente al Rione de Gasperi. Iannelli era agli arresti, ma è stato trovato in possesso di oltre 18 grammi di crack, un bilancino di precisione e 718 euro in contante. Un 21enne, già ai, risponderà di evasione perché trovato fuori casa senza autorizzazione. Un 25enne residente a Barra è stato denunciato per porto abusivo di armi. Nella sua auto è stata trovata una mazza da baseball di 60 cm. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Una volta siper maresciallo della Finanza che voleva stipulare una polizza assicurativa per la propria macchina (in realtà molte di più), ma era lui anche l'avvocato che scriveva per ...... oltre che della vicina Puglia e, talvolta, nell'hinterland di. Conversazioni telefoniche, intercettazioni ambientali e telematiche, unite a riscontri investigativi avrebbero messo in luce un ...I carabinieri della compagnia di Poggioreale hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Ponticelli: 72 le persone identificate, 62 i veicoli controllati, ...Durante un'operazione di controllo del territorio dei carabinieri nel quartiere Ponticelli, periferia orientale di Napoli, è stato arrestato per spaccio di droga F. I., 44 anni, residente al Rione de ...