Nadef | Cdm domani alle 9 30**

Roma, 28 set. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri è convocato domani alle 9.30. La convocazione, arrivata da pochi minuti ai ministri, è ancora sprovvista dell'ordine del giorno, ma sul tavolo della riunione è attesa la Nota di aggiornamento al Def, oggi al centro di una cabina di regia con il premier Mario Draghi alle 17.30. domani dopo il Cdm il premier e il ministro dell'Economia, Daniele Franco, dovrebbero tenere una conferenza stampa.

