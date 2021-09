Nadef: cabina regia, crescita 2021 al 6%, disavanzo al 9,5% (Di martedì 28 settembre 2021) Roma, 28 set. (Adnkronos) - Una crescita per l'anno in corso stimata al 6% e un deficit che si attesta al 9,5%. Un punto di Pil da spendere tra il 2022 e il 2024, per spingere ripresa e crescita. Questi, a quanto apprende l'Adnkronos, alcuni numeri snocciolati nel corso della cabina di regia tra il premier Mario Draghi, diversi esponenti di governo a partire dal ministro all'Economia Daniele Franco, e i capidelegazione delle forze di maggioranza. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) Roma, 28 set. (Adnkronos) - Unaper l'anno in corso stimata al 6% e un deficit che si attesta al 9,5%. Un punto di Pil da spendere tra il 2022 e il 2024, per spingere ripresa e. Questi, a quanto apprende l'Adnkronos, alcuni numeri snocciolati nel corso delladitra il premier Mario Draghi, diversi esponenti di governo a partire dal ministro all'Economia Daniele Franco, e i capidelegazione delle forze di maggioranza.

