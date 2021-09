Moto contro auto lungo la Strada Statale 7 bis | perde la vita un 34enne

Leggi su anteprima24

(Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Tammaro (Ce) – Incidente mortale, questa mattina,la7 bis, nel territorio di San Tammaro. Per cause in corso di accertamento, ha perso laundi Santa Maria Capua Vetere che è rimasto coinvolto nell’incidente. L’uomo, in sella al suo scooter ha impattatouna macchina che si stava immettendo in un’area di servizio. Impatto tremendo con la vittima che è stata disarcionata dal mezzo, finendo rovinosamente sull’asfalto. Immediati i soccorsi ma per il, trasferitosi a Marcianise dopo il matrimonio, non c’è stato nulla da fare. L'articolo proviene da Anteprima24.it.