Luca Morisi è gay? L’attacco di Pillon: «Non mi piace, conosco tutti i gay della Lega» (Di martedì 28 settembre 2021) Simone Pillon – il senatore della Lega – ha attaccato il recentemente indagato Luca Morisi. L’uomo è attualmente accusato di cessione di stupefacenti, ma adesso è arrivata un’altra stoccata. Secondo il primo citato, Morisi sarebbe gay. È vero? Leggi anche: Luca Morisi, chi è l’ex social media di Matteo Salvini? Età, vita privata, moglie, stipendio,... Leggi su donnapop (Di martedì 28 settembre 2021) Simone– il senatore– ha attaccato il recentemente indagato. L’uomo è attualmente accusato di cessione di stupefacenti, ma adesso è arrivata un’altra stoccata. Secondo il primo citato,sarebbe. È vero? Leggi anche:, chi è l’ex social media di Matteo Salvini? Età, vita privata, moglie, stipendio,...

Advertising

fanpage : Ultim'ora Luca Morisi indagato dalla procura di Verona per cessione di stupefacenti. - matteorenzi : Luca Morisi ha costruito la Bestia di Salvini e della Lega in nome dell’odio contro di me e di noi. Oggi che è in d… - stanzaselvaggia : Garantismo non è far finta che Luca Morisi non abbia avvelenato i pozzi per anni,strumentalizzato la debolezza altr… - MakeDavero : RT @AlbertoLetizia2: La vicenda #Morisi sta raggiungendo vette inenarrabili. #Salvini si scaglia contro i media e si chiede chi restituirà… - Marcell92741535 : RT @Storace: Una trappola costruita contro #Salvini, quella confezionata su Luca #Morisi -