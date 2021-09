La Global Britain va nello Spazio. Ecco la strategia di Londra (Di martedì 28 settembre 2021) Il Regno Unito ha da ieri la sua “National Space Strategy”. Il documento (42 pagine) definisce il livello d’ambizione (particolarmente elevato) di Londra oltre l’atmosfera e “non fa che confermare come stia davvero perseguendo un’evoluzione tecnologica nello Spazio strumentale ai propri interessi geopolitici”, spiega a Formiche.net Marcello Spagnulo, esperto e ingegnere aerospaziale. Rappresenta infatti solo “una tessera del puzzle” che ha origine con la Brexit (anche spaziale) e arriva fino alla recente intesa sui sottomarini con Stati Uniti e Australia. LA strategia DI Londra La National Space Strategy è il frutto del lavoro di due dicasteri: Difesa e Business e strategia industriale (equivalente del nostro Mise), elemento di per sé già indicativo, “a riprova della strategicità dello ... Leggi su formiche (Di martedì 28 settembre 2021) Il Regno Unito ha da ieri la sua “National Space Strategy”. Il documento (42 pagine) definisce il livello d’ambizione (particolarmente elevato) dioltre l’atmosfera e “non fa che confermare come stia davvero perseguendo un’evoluzione tecnologicastrumentale ai propri interessi geopolitici”, spiega a Formiche.net Marcello Spagnulo, esperto e ingegnere aerospaziale. Rappresenta infatti solo “una tessera del puzzle” che ha origine con la Brexit (anche spaziale) e arriva fino alla recente intesa sui sottomarini con Stati Uniti e Australia. LADILa National Space Strategy è il frutto del lavoro di due dicasteri: Difesa e Business eindustriale (equivalente del nostro Mise), elemento di per sé già indicativo, “a riprova della strategicità dello ...

Advertising

RobertoRTAM : @Phastidio Nessuna ragione per i camionisti EU. Ma i visti sono per tutti i camionisti, non solo EU ed il messaggio… - occammamt : 'Global Britain' significa che finiranno per chiedere barili di petrolio come ti chiedono gli spicci alla stazione… - LeggoSono : RT @leob1one: @Pasquinotweet @aledenicola Fresca fresca: - CasellaCasella2 : @Tg3web Nessun problema per quel pazzo di Boris Johnson, tanto lui si occupa solo di farsi grosso attraverso il sog… - leob1one : @Pasquinotweet @aledenicola Fresca fresca: -