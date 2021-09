Juventus, via libera per il gran colpo a zero (Di martedì 28 settembre 2021) La Juventus è pronta a fiondarsi su un grande affare a zero nella prossima sessione di mercato.In scadenza con il Chelsea, potrebbe arrivare alla corte di Allegri Antonio Rudiger.Il centrale tedesco andrebbe a rinforzare il reparto difensivo bianconero, con le voci su una possibile partenza di De Ligt che si intensificano. A rinforzare l’ipotesi di vedere l’ex-Roma alla Juve, le dichiarazioni di Hasan Salihamidzic, dirigente del Bayern Monaco. I bavaresi sembravano essere in pole per l’acquisto di Rudiger, ma l’ex-Juve e Bayern ha chiarito a DAZN come il club sia ben coperto in quel ruolo, grazie anche all’arrivo in estate di Upamecano.Una grande opportunità per la Juve, dunque, di portare un campione d’Europa a Torino. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di martedì 28 settembre 2021) Laè pronta a fiondarsi su unde affare anella prossima sessione di mercato.In scadenza con il Chelsea, potrebbe arrivare alla corte di Allegri Antonio Rudiger.Il centrale tedesco andrebbe a rinforzare il reparto difensivo bianconero, con le voci su una possibile partenza di De Ligt che si intensificano. A rinforzare l’ipotesi di vedere l’ex-Roma alla Juve, le dichiarazioni di Hasan Salihamidzic, dirigente del Bayern Monaco. I bavaresi sembravano essere in pole per l’acquisto di Rudiger, ma l’ex-Juve e Bayern ha chiarito a DAZN come il club sia ben coperto in quel ruolo, grazie anche all’arrivo in estate di Upamecano.Unade opportunità per la Juve, dunque, di portare un campione d’Europa a Torino. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

