James Bond, la prima mondiale a Londra: chi sarà il prossimo Agente 007 dopo Craig? (Di martedì 28 settembre 2021) dopo una lunga attesa, finalmente il momento è arrivato. È in uscita nelle sale inglesi il nuovo capitolo della saga incentrata su James Bond, No Time to Die. La proiezione si terrà oggi 28 settembre presso il Royal Albert Hall di Londra e, per l'occasione, sarà presente anche la royal family. Venticinquesimo film della saga, basata sulle vicende del personaggio nato dalla penna di Ian Fleming, segna l'addio di Daniel Craig al franchisee. Dal 2006 – anno in cui ha debuttato nella saga grazie a Casino Royale – l'interprete britannico ha rivestito i panni dell'Agente segreto. Per un totale di cinque film girati, l'attore ha dunque scelto di svestire i panni di James Bond, spianando dunque la strada a un'altra star.

