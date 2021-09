Inzaghi: “Risultato strano, abbiamo avuto tante occasioni. Aspetto lo scontro diretto in casa nostra” (Di martedì 28 settembre 2021) Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato così in conferenza stampa dopo lo 0-0 di Kiev contro lo Shakhtar:“Lo 0-0 è il Risultato più strano, vedendo la partita. abbiamo avuto tante occasioni, abbiamo trovato un grandissimo portiere ma lo Shakhtar è una grandissima squadra molto ben allenata da Roberto De Zerbi”. La classifica del girone?“Il girone è molto equilibrato, ora vediamo come andrà il doppio confronto nostro con lo Sheriff e quello dello Shakhtar col Real Madrid. Poi vedremo come andrà lo scontro diretto di novembre in casa nostra”. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 28 settembre 2021) Simone, tecnico dell’Inter, ha parlato così in conferenza stampa dopo lo 0-0 di Kiev contro lo Shakhtar:“Lo 0-0 è ilpiù, vedendo la partita.trovato un grandissimo portiere ma lo Shakhtar è una grandissima squadra molto ben allenata da Roberto De Zerbi”. La classifica del girone?“Il girone è molto equilibrato, ora vediamo come andrà il doppio confronto nostro con lo Sheriff e quello dello Shakhtar col Real Madrid. Poi vedremo come andrà lodi novembre in”. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

