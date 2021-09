Ilary Blasi e Francesco Totti sono in crisi? Il gesto di lei accende alcuni dubbi (Di martedì 28 settembre 2021) Ilary Blasi e Francesco Totti sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo e non solo. Sempre affiatati e molto spontanei, vivono la loro storia d’amore quasi del tutto indisturbati dal mondo del gossip. Ma questa volta anche loro sono finiti al centro dei riflettori. Si vocifera, infatti, che i due volti noti … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 28 settembre 2021)una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo e non solo. Sempre affiatati e molto spontanei, vivono la loro storia d’amore quasi del tutto indisturbati dal mondo del gossip. Ma questa volta anche lorofiniti al centro dei riflettori. Si vocifera, infatti, che i due volti noti … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

infoitsalute : Ilary Blasi, la dieta per essere sempre in forma - goddblessme : @emilytapjndercu un mix tra Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi - Francaaa_5 : Secondo me la madre di Sophie è Ilary Blasi tra 20 anni and you can't change my mind #GFvip - infoitsport : Compleanno Francesco Totti, il gesto di Ilary Blasi non sfugge - midorijpg : anche se... faccio partire il televoto come ilary blasi -