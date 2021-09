Il processo a Patrick Zaki è stato rinviato al 7 dicembre (Di martedì 28 settembre 2021) Martedì si è svolta la seconda udienza del processo in corso presso il tribunale di Mansura, in Egitto, a carico di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’università di Bologna detenuto in Egitto dal febbraio del 2020 con motivazioni politiche. Zaki è accusato Leggi su ilpost (Di martedì 28 settembre 2021) Martedì si è svolta la seconda udienza delin corso presso il tribunale di Mansura, in Egitto, a carico di, lo studente egiziano dell’università di Bologna detenuto in Egitto dal febbraio del 2020 con motivazioni politiche.è accusato

amnestyitalia : Oggi è prevista la seconda udienza del processo di Patrick Zaki. Enorme la preoccupazione perché le accuse più grav… - amnestyitalia : ?? AGGIORNAMENTO PROCESSO ZAKI - Si torna in aula il 7 dicembre. Per Patrick altri mesi di sofferenza e di attesa. L… - amnestyitalia : Patrick Zaki, la seconda udienza del processo e un amaro paradosso. @RiccardoNoury su @ilfattoblog - FreePatrick3 : Oggi, l'udienza del processo di Patrick si è tenuta in sua presenza e in presenza dei rappresentanti delle ambascia… - LalliVincenzo : RT @RiccardoNoury: Il processo di #PatrickZaki è stato rinviato al 7 dicembre. Un rinvio lunghissimo, che sa di punizione. Quel giorno sara… -