Il ministro Orlando in città: “Perifano candidato ideale, nulla a che vedere col malaffare” (Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento- “In questa città i soldi del Pnrr non sono un regalo ma devono essere spesi bene e orientati con idee. Vinceranno i territori che avranno progetti migliori”. Comincia con una nota tecnica il pomeriggio in terra sannita del ministro del lavoro Andrea Orlando, ospite del Pastificio Rummo e poi, accolto dalla città presso i giardini della Rocca dei Rettori. Il guardasigilli del governo Draghi ha parlato di ripresa, dell’importanza di mettere una volta da parte il divario-dualismo nord-sud, dei nuovi provvedimenti che saranno attuati nei prossimi mesi, del reddito di cittadinanza mai ben visto ma troppo demonizzato “i 2/3 di chi lo percepisce non potrebbe andare a lavorare”. Poi si è parlato delle imminenti elezioni comunali e l’incondizionato sostegno all’amico Luigi Diego ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento- “In questai soldi del Pnrr non sono un regalo ma devono essere spesi bene e orientati con idee. Vinceranno i territori che avranno progetti migliori”. Comincia con una nota tecnica il pomeriggio in terra sannita deldel lavoro Andrea, ospite del Pastificio Rummo e poi, accolto dallapresso i giardini della Rocca dei Rettori. Il guardasigilli del governo Draghi ha parlato di ripresa, dell’importanza di mettere una volta da parte il divario-dualismo nord-sud, dei nuovi provvedimenti che saranno attuati nei prossimi mesi, del reddito di cittadinanza mai ben visto ma troppo demonizzato “i 2/3 di chi lo percepisce non potrebbe andare a lavorare”. Poi si è parlato delle imminenti elezioni comunali e l’incondizionato sostegno all’amico Luigi Diego ...

