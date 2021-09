Green pass al lavoro, tutte le novità nelle faq del Governo (Di martedì 28 settembre 2021) In seguito all’approvazione del decreto che estende l’obbligo del Green pass al tutto il mondo del lavoro, sia pubblico che privato, a partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre, sul sito del Governo sono state aggiornate le faq, con alcuni chiarimenti. Green pass e taxi Il Governo chiarisce che non c’è obbligo del pass per i clienti di un taxi. Green pass e idraulici/ elettricisti I clienti che ricevono in casa un idraulico, un elettricista o un qualsiasi altro tecnico per una riparazione non dovranno controllare se ha il certificato in quanto “non sono datori di lavoro ma stanno acquistando dei servizi”. Resta fermo che “è loro facoltà chiedere l’esibizione del Green ... Leggi su quifinanza (Di martedì 28 settembre 2021) In seguito all’approvazione del decreto che estende l’obbligo delal tutto il mondo del, sia pubblico che privato, a partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre, sul sito delsono state aggiornate le faq, con alcuni chiarimenti.e taxi Ilchiarisce che non c’è obbligo delper i clienti di un taxi.e idraulici/ elettricisti I clienti che ricevono in casa un idraulico, un elettricista o un qualsiasi altro tecnico per una riparazione non dovranno controllare se ha il certificato in quanto “non sono datori dima stanno acquistando dei servizi”. Resta fermo che “è loro facoltà chiedere l’esibizione del...

Advertising

borghi_claudio : In Spagna i contagi sono passati da 40mila di quest'estate ai mille di oggi senza nessun green pass. E con tutto ap… - ladyonorato : Solidarietà al vice questore Schilirò: il greenpass è illegittimo e la libertà di espressione è garantita dalla Cos… - VittorioSgarbi : Il vice questore Nunzia Schilirò è una persona straordinaria. Il “Green Pass” esiste solo in Italia.… - rspinazze : RT @LaStampa: Il Green Pass manda in tilt l’università. A Torino code e intoppi per i controlli - LuisaPistini : RT @ImolaOggi: Farsa Green pass, docente vaccinato positivo al Covid: 80 studenti in quarantena -