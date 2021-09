“FUORI DAL CORO”: INTERVISTA ESCLUSIVA A NUNZIA ALESSANDRA SCHILIRÒ (Di martedì 28 settembre 2021) QUESTA SERA A “FUORI DAL CORO” L’INTERVISTA ESCLUSIVA A NUNZIA ALESSANDRA SCHILIRÒ «Il paradosso è che da poliziotto che rappresentava l’immagine della polizia sono diventata una terrorista che incita a disobbedire le leggi, addirittura da indagare». Queste le parole di NUNZIA ALESSANDRA SCHILIRÒ, vicequestore di Roma finita al centro delle polemiche per le sue dichiarazioni contro il green pass sul palco di San Giovanni, INTERVISTAta da “FUORI dal CORO”, in onda questa sera, in prima serata su Retequattro. Lei è un funzionario di polizia, quindi dovrebbe far rispettare le leggi. Come può invitare a violarle? «Io non ho mai invitato nessuno a violare le leggi. Mi sento ... Leggi su 361magazine (Di martedì 28 settembre 2021) QUESTA SERA A “DAL” L’«Il paradosso è che da poliziotto che rappresentava l’immagine della polizia sono diventata una terrorista che incita a disobbedire le leggi, addirittura da indagare». Queste le parole di, vicequestore di Roma finita al centro delle polemiche per le sue dichiarazioni contro il green pass sul palco di San Giovanni,ta da “dal”, in onda questa sera, in prima serata su Retequattro. Lei è un funzionario di polizia, quindi dovrebbe far rispettare le leggi. Come può invitare a violarle? «Io non ho mai invitato nessuno a violare le leggi. Mi sento ...

