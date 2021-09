Advertising

carolafrediani : La Policía Nacional spagnola, insieme a Polizia italiana, Europol e Eurojust, ha smantellato un'org criminale colle… - FirenzePost : Droga: smantellato traffico fra Toscana e Sardegna. Sei arresti - news_bologna : Bologna, smantellato traffico di droga in centro e al Pilastro - Nutizieri : Bologna, smantellato traffico di droga in centro e al Pilastro - Mania48Mania53 : RT @LucianoBonazzi: #LeManiSullaCittà #RisorseINPS #Sardine #Bologna Operazione antidroga, traffico cocaina e hashish tra Piazza Verdi, Pil… -

Ultime Notizie dalla rete : Droga smantellato

La Repubblica

La Polizia di Stato, in collaborazione con i colleghi spagnoli, hacon l'operazione 'Fontana - Almabahìa' un'organizzazione composta soprattutto da ...come prostituzione e traffico di...Di queste, 27 sono state tratte in arresto in flagranza di reato per spaccio didurante l'attivita', 23 sono state raggiunte da ordinanza di custodia cautelare in carcere, mentre le altre 33 ...Gli arresti sono stati effettuati a Livorno, Pisa, Cagliari, Nuoro e Mantova. L'organizzazione - secondo quanto accertato dagli inquirenti - faceva capo a un 44enne di origine nuorese trasferitosi nel ...Sono 23 le ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip di Trento. L’indagina è iniziata due anni fa, dopo l’evasione di un pregiudicati tunisino ...