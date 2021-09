Draghi, non possiamo né dobbiamo dimenticare sisma Aquila (Di martedì 28 settembre 2021) "La mia presenza serve prima di tutto a ribadire il dovere del ricordo". Il terremoto del 2009 "appartiene alla memoria collettiva e del mondo". Lo dice il premier Mario Draghi all'inaugurazione del ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 settembre 2021) "La mia presenza serve prima di tutto a ribadire il dovere del ricordo". Il terremoto del 2009 "appartiene alla memoria collettiva e del mondo". Lo dice il premier Marioall'inaugurazione del ...

Ultime Notizie dalla rete : Draghi non Germania, lezione per l'Italia: si vince al centro (Salvini avvisato) ...Lega e la decisione di entrare nel governo Draghi. Salvini riuscirà in questa impresa? Difficile dirlo. Ha tutti i poteri forti contro. Per la costruzione di un 'grande centro' in un sistema non più ...

Draghi resterà (almeno) fino al 2026 premier: ecco perché Se Mario Draghi non dovesse salire a febbraio sul treno per il Quirinale, questa legislatura terminerebbe comunque a primavera 2023 . Il banchiere non avrebbe alcuna intenzione di candidarsi ...

Perché Draghi non ha paura il Giornale Le irregolarità urbanistiche non fermano il Superbonus 110% I chiarimenti forniti dal Mef sbloccano i lavori in caso di lievi difformità. Restano insuperabili le violazioni dei vincoli per gli edifici storici ...

Pacchetto terremoti, Draghi a L'Aquila: "Nel Pnrr messi 1,78 miliardi per la ricostruzione, al via in settimana" Torna a parlare in visita nei luoghi più colpiti dal sisma il premier Mario Draghi . E lo fa lanciando un messaggio importante che segnala ...

