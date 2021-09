Chris Horner, secondo e contento: “Rimonta che profuma di vittoria” (Di martedì 28 settembre 2021) secondo e contento. E come dargli torto? Partito dalla retrovie, Max Verstappen è riuscito a scalare tutte le posizioni della griglia di partenza piazzandosi alle spalle di Lewis Hamilton, vincitore della corsa di Formula Uno. Un risultato fondamentale per la corsa al Mondiale piloti e costruttori: il campione del mondo della Mercedes, dopo i risultati scaturiti da Sochi, si è preso soltanto due lunghezze di vantaggio dal pilota olandese. Una vittoria per la Red Bull di Chris Horner. Le parole di Chris Horner dopo Sochi Ecco le parole di Chirs Horner dopo la grande Rimonta di Max Verstappen nel Gran Premio di Russia riportate dal portale motorionline.com: “La Rimonta di oggi dal ventesimo al ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 28 settembre 2021). E come dargli torto? Partito dalla retrovie, Max Verstappen è riuscito a scalare tutte le posizioni della griglia di partenza piazzandosi alle spalle di Lewis Hamilton, vincitore della corsa di Formula Uno. Un risultato fondamentale per la corsa al Mondiale piloti e costruttori: il campione del mondo della Mercedes, dopo i risultati scaturiti da Sochi, si è preso soltanto due lunghezze di vantaggio dal pilota olandese. Unaper la Red Bull di. Le parole didopo Sochi Ecco le parole di Chirsdopo la grandedi Max Verstappen nel Gran Premio di Russia riportate dal portale motorionline.com: “Ladi oggi dal ventesimo al ...

