Cerezo | “Vogliamo fare una grande partita Andiamo a San Siro per prenderci i tre punti”

(Di martedì 28 settembre 2021) Enriquepresidente dell’Atletico Madrid ha parlato ai canali ufficiale del club colchoneros in vista del match di stasera contro il Milan: “È un girone molto complicato e sappiamo che dobbiamo vincere per passare alla fase successiva.a Sanperi tre. Tutti i giocatori dell’Atletico vogliono giocare sempre partite del genere,una”. FOTO: Twitter Atletico L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

