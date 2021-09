Bper, trust ‘Uniti oltre le attese’ eroga primi 100mila euro a Fnopi (Di martedì 28 settembre 2021) Il trust ‘Uniti oltre le attese’, istituito da Bper Banca nella scorsa primavera per supportare le famiglie degli infermieri deceduti a causa del Covid-19, ha erogato i primi 100 mila euro alla Fnopi, la Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche, a favore del fondo ‘Noi con gli infermieri’ creato dalla Federazione per le medesime finalità. Lo annuncia una nota. Il trust, che ha la qualifica di Onlus, è parte del progetto di più ampio respiro ‘Uniti oltre le attese’, avviato nella primavera 2020 dal Gruppo Bper Banca, volto a mitigare gli effetti negativi del Covid-19 attraverso uno stanziamento complessivo di oltre 3 ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 settembre 2021) Ille, istituito daBanca nella scorsa primavera per supportare le famiglie degli infermieri deceduti a causa del Covid-19, hato i100 milaalla, la Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche, a favore del fondo ‘Noi con gli infermieri’ creato dalla Federazione per le medesime finalità. Lo annuncia una nota. Il, che ha la qualifica di Onlus, è parte del progetto di più ampio respirole, avviato nella primavera 2020 dal GruppoBanca, volto a mitigare gli effetti negativi del Covid-19 attraverso uno stanziamento complessivo di3 ...

