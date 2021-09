Ascolti tv ieri, lunedì 27 settembre, dati auditel e share: chi ha vinto? (Di martedì 28 settembre 2021) Ecco gli Ascolti tv di ieri lunedì 27 settembre 2021: chi ha vinto la sfida dell’auditel tra la puntata del Grande Fratello VIP e la seconda puntata su Rai 1 de I Bastardi di Pizzofalcone? Ecco tutti i dati di ieri compresi di share. Leggi anche: Gf VIP, nomination: chi sono i nominati di ieri sera? Tutti... Leggi su donnapop (Di martedì 28 settembre 2021) Ecco glitv di272021: chi hala sfida dell’tra la puntata del Grande Fratello VIP e la seconda puntata su Rai 1 de I Bastardi di Pizzofalcone? Ecco tutti idicompresi di. Leggi anche: Gf VIP, nomination: chi sono i nominati disera? Tutti...

Advertising

_quattrodinotte : cosa non conta? guarda che il visual su yt ha + di 500k visualizzazioni, su iTunes è risalito e ci sono anche altre… - heroesandcons : Che imbarazzo che avete fatto vincere Papi con Scherzi a parte ieri sera nella lotta degli ascolti tv ma vergognate… - RosannaAmbruosi : RT @Alt_Em_End: Non vi incastrate sugli ascolti. Soprattutto non paragonateli a quelli vecchi. Spotify non ha più quel bacino di utenza com… - antoplotty : @MaP39008118 @neferzizz Xchè è un 'programma per giovani'...dicono che noi vecchi non capiamo Cattelan. Se piaceva… - LilithLilywhite : Provo a fare un thread anche per vedere se ho capito come si fa ?? #Cattelan e i bassi ascolti Ok, non è piaciuto Ma… -