Alessandro Cattelan | è ancora caos in Rai | cosa sta succedendo

(Di martedì 28 settembre 2021) “Da grande” avrebbe dovuto segnare una svolta per l’ammiraglia Rai, ma l’insuccesso della nuova trasmissione conha generato ilIn molti immaginavano un grande debutto sull’ammiraglia Rai per l’ex conduttore skyal timone del nuovo show televisivo “Da grande” e invece è stato un vero insuccesso tanto da generare ilL'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

RaiUno : L'affare 'JLo - @serenarossi_com': la spiegazione che l'internet stava aspettando ?? La clip integrale qui:… - alecattelan : Alessandro Cattelan e Gianmarco Tamberi seduti a 2.37 m! ?? @gianmarcotamber #DaGrande - Raiofficialnews : ??Due prime serate evento su @RaiUno per il nuovo show di @alecattelan: #DaGrande, domenica 19 e 26 settembre. Ospit… - AndreaMinuz : RT @ilfoglio_it: Il flop di “Da Grande' di Alessandro Cattelan dimostra che ci sono due modi di essere “giovani” sulla televisione di stato… - camillafalchi : RT @ilfoglio_it: Il flop di “Da Grande' di Alessandro Cattelan dimostra che ci sono due modi di essere “giovani” sulla televisione di stato… -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandro Cattelan

La scorsa domenica 26 settembre 2021 è andata in scena una nuova puntata, ovvero la seconda del programma intitolato Da Grande , condotto dasu Rai 1 . Pare che la prima puntata abbia ricevuto delle critiche per via degli ascolti molto bassi. Pare che la prima puntata del programma dinon avesse poi ...... e Da Grande non è cresciuto mai, anche se tra gli ospiti di puntata aveva l'uomo più veloce del mondo Marcell Jacobs, medaglia d'oro alle olimpiadi: lo show di Rai1 guidato da...Il flop di “Da Grande" e i due modi di essere “giovani” sulla televisione di stato, che deve sempre dimostrare la supremazia del vecchio ...La scorsa domenica 26 settembre 2021 è andata in scena una nuova puntata, ovvero la seconda del programma intitolato Da Grande, condotto da Alessandro Cattelan su Rai 1. Pare che la prima puntata a ...