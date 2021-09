USA | ordini beni durevoli agosto +1 | 8% | core +0 | 2%

(Di lunedì 27 settembre 2021) (Teleborsa) – Sono aumentati più delle attese gli ordinativi diamericani ad. Secondo il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti (Bureau of the Census), glihanno evidenziato un incremento dell’1,8% dopo il +0,5% del mese precedente (dato rivisto da -0,1%). Il dato risulta migliore delle stime che indicavano un +0,7%. Il dato ““, ossia al netto degli ordinativi del settore trasporti, risulta in aumento dello 0,2% rispetto al +0,8% del mese precedente e al +0,5% del consensus. Se si esclude il settore della difesa, gli ordinativi sono aumentati del 2,4%, dopo il -0,5% precedente (rivisto da -1,1%).

