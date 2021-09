Tennis | John McEnroe | “Fantastica organizzazione della Laver Cup ma l’ATP deve fare di più”

(Di lunedì 27 settembre 2021)è stato a suo modo protagonistaCup 2021. Il capitano del Team World ha visto i suoi ragazzi soccombere 14-1 contro il Team Europe che in considerazione del potenziale a disposizione è un risultato pesante ma non completamente inimmaginabile.ha tracciato comunque un bilancio positivomanifestazione: “Abbiamo fatto del nostro meglio ma i nostri avversari sono una squadra incredibile. Forse se fossimo riusciti a ottenere qualche punto all’inizio avremmo potuto metterli maggiormente sotto pressione. Ma abbiamo perso credo quattro tie-break decisivi: se ne avessimo vinto anche soltanto la metà, sarebbe stata tutta un’altra storia”. Una manifestazione quellaCup che sta cercando di farsi largo nel panorama ...

Nel 2019 Zverev perse sabato controIsner (6 - 7 6 - 4 10 - 1) ma vinse il match che assegnò il titolo superando nell'ultimo singolare di domenica Milos Raonic per 6 - 4 3 - 6 10 - 4. Infine ...Rublev e Zverev chiudevano 6 - 2 6 - 7(4) 10 - 3, gettando nello sconfortoMcEnroe, capitano ... E dunque, per come vanno le cose nelmondiale, l'Europa domina incontrastata. Almeno fino all'...John McEnroe è stato a suo modo protagonista della Laver Cup 2021. Il capitano del Team World ha visto i suoi ragazzi soccombere 14-1 contro il Team Europe che in considerazione del potenziale a dispo ...Il Team europeo domina anche il day-2, vola sull'11-1, ed è a una sola vittoria dal quarto titolo in altrettante edizioni. E' la ...