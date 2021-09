Supplenze 2021: c’è chi perde incarico per algoritmo pensato senza complicazioni di rinunce e nomine tardive da concorso (Di lunedì 27 settembre 2021) Supplenze docenti anno scolastico 2021/22: continua la pubblicazione delle "sorprese" che l'algoritmo con il quale sono state assegnate le Supplenze al 31 agosto e 30 giugno ha riservato ad alcuni insegnanti. L'algoritmo ha funzionato? Forse la risposta corretta è sì e no, nel senso che dei numerosi errori di questa primo anno di utilizzato si dovrà tenere conto anche il prossimo anno, se lo si vorrà ancora utilizzare. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 27 settembre 2021)docenti anno scolastico/22: continua la pubblicazione delle "sorprese" che l'con il quale sono state assegnate leal 31 agosto e 30 giugno ha riservato ad alcuni insegnanti. L'ha funzionato? Forse la risposta corretta è sì e no, nel senso che dei numerosi errori di questa primo anno di utilizzato si dovrà tenere conto anche il prossimo anno, se lo si vorrà ancora utilizzare. L'articolo .

