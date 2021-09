Spazio, Thales Alenia Space realizzerà per Esa prototipo stazione di terra Egnos (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma, 27 sett. (Adnkronos) - Thales Alenia Space è stata selezionata dall'Esa, nell'ambito del programma Horizon 2020, per un nuovo contratto di progettazione e sviluppo di un prototipo di stazione di terra di prossima generazione per il servizio di navigazione geostazionaria europeo Egnos, denominato Nles-Next Navigation Land Earth Station. La joint venture Thales (67%) e Leonardo (33%) spiega che la Nles è la stazione uplink di Egnos che ha il compito di promuovere la generazione del segnale del sistema nello Spazio, impiegata da Egnos per supportare applicazioni di posizionamento critiche come la navigazione e l'atterraggio degli aerei. Questo elemento, aggiunge ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma, 27 sett. (Adnkronos) -è stata selezionata dall'Esa, nell'ambito del programma Horizon 2020, per un nuovo contratto di progettazione e sviluppo di undididi prossima generazione per il servizio di navigazione geostazionaria europeo, denominato Nles-Next Navigation Land Earth Station. La joint venture(67%) e Leonardo (33%) spiega che la Nles è lauplink diche ha il compito di promuovere la generazione del segnale del sistema nello, impiegata daper supportare applicazioni di posizionamento critiche come la navigazione e l'atggio degli aerei. Questo elemento, aggiunge ...

