Sophie Codegoni e la violenza subita dalla madre: commovente incontro al GF Vip, le parole della donna (Di martedì 28 settembre 2021) Sophie Codegoni incontra sua mamma Valeria in un commovente momento di questa diretta del Grande Fratello Vip. Mamma e figlia sono unite dal dolore per una violenza subita dalla donna dal compagno che aveva al suo fianco, violenza cui ha assistito anche la stessa Sophie. In passerella va in scena un commosso incontro, con le parole di Valeria per la figlia: "Gli uomini non sono quello che hai visto tu". Sophie Codegoni e la storia di violenza di mamma Valeria Grande commozione sulla passerella del Grande Fratello Vip, dove va in scena un incontro a sorpresa per Sophie Codegoni.

