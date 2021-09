Shakhtar Donetsk-Inter | Inzaghi | “Sfida importante | ma non decisiva”

(Di lunedì 27 settembre 2021) “Io penso chenon lo è ancora, però senz’altro è molto molto. Io penso che losia un’ottima squadra, molto ben allenata e che gioca bene al calcio. Ha delle individualità importanti, quindi dovremmo essere bravi a fare un’ottima partita sapendo che veniamo da sabato contro l’Atalanta dove abbiamo fatto molto bene. La reazione della squadra mi è piaciuta molto, perché abbiamo trovato un avversario di assoluto valore”. Così Simoneesordisce nella conferenza stampa alla vigilia di, valida per la seconda giornata di Champions League. I nerazzurri affrontano la squadra di De Zerbi che, a detta di, è stato “molto bravo, perché in due mesi e mezzo ha apportato delle piccole modifiche in ...

Conferenza stampa de Vrij: le parole del difensore dell'Inter alla vigilia della sfida di Champions League contro loStefan de Vrij parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro lo. Le sue dichiarazioni. CLICCA QUI PER LE PAROLE INTEGRALI COSA È ...APPROFONDIMENTI CHAMPIONS LEAGUE- Inter: probabili formazioni, orario e dove... SERIE A Inter - Atalanta, le foto del match di San Siro della sesta...KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Contro lo Shakhtar non è decisiva, ma sarà senz’altro una partita importante perchè entrambe vogliamo ...Stephan de Vrij è intervenuto nella consueta conferenza stampa alla vigilia di Shakhtar Donetsk-Inter, sfida valida per la seconda giornata di Champions League. Il giocatore olandese, in conferenza al ...