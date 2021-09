Sassuolo-Salernitana | le pagelle | Berardi top | 7 Tra i granata delude Simy | è da 5 | 5

(Di lunedì 27 settembre 2021) Buona prova dei neroverdi: oltre all’azzurro, autore del gol vittoria, ok anche Boga, Rogerio e Ferrari. Tra i campani, il migliore è Mamadou Coulibaly Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech.

TuttoMercatoWeb : Il Sassuolo torna a sorridere, notte fonda per la Salernitana: al Mapei finisce 1-0, decide Berardi - SuperSportBlitz : #SerieA - HT: Empoli 2-1 Bologna Sassuolo 0-0 Salernitana Udinese 0-1 Fiorentina #SSFootball - CanaleSassuolo : VIDEO – Gli highlights di Sassuolo-Salernitana 1-0 - infoitsport : Voti fantacalcio | Sassuolo-Salernitana: Berardi la decide, bocciati Simy e compagni - news_modena : Decide il colpo di testa di Berardi, il Sassuolo batte la Salernitana e ritrova il sorriso -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Salernitana

1 - 0 , gol di Berardi ad inizio di ripresa. Vittoria importante per mister Dionisi , bravi a sconfiggere un avversario coriaceo e mai domo. Bella partita al Mapei Stadium, ...Sotto una pioggia battente,è terminata con la vittoria per 1 - 0 dei neroverdi. Ha deciso l'incontro un' incornata di Berardi al 53 : tre punti per ildopo una partita più sofferta di quelle che ...Sotto una pioggia battente, Sassuolo-Salernitana è terminata con la vittoria per 1-0 dei neroverdi. Ha deciso l’incontro un’incornata di Berardi al 53': tre punti per il Sassuolo dopo una partita più ...Segna il gol decisivo che vale la vittoria dopo tre ko consecutivi. Nel finale Castori cambia l’attacco e sfiora il pari con Simy ...