Roma, negozi e uffici cambiano orari: fasce scaglionate, più bus. Il piano dal 15 ottobre (Di lunedì 27 settembre 2021) Si torna in ufficio dal 15 ottobre e molti diranno addio allo ‘smart working’, quella modalità di lavoro che durante la pandemia è stata messa in atto per evitare assembramenti e situazioni rischiose. Il “problema” è che tra pochi giorni nella Capitale ci saranno almeno 1,2 milioni di persone in giro (700.000 sono dipendenti ministeriali) e c’è bisogno di aumentare le corse degli autobus e di tutti i mezzi di trasporto. Ma non solo. Sul tavolo della Prefettura, che ha aperto un dibattito con gli enti, i ministeri, i sindacati e le associazioni del terziario, anche l‘ipotesi di rimodulare gli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali di vicinato. Roma, cambiano gli orari di negozi e uffici: più mezzi di trasporto dal 15 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 settembre 2021) Si torna ino dal 15e molti diranno addio allo ‘smart working’, quella modalità di lavoro che durante la pandemia è stata messa in atto per evitare assembramenti e situazioni rischiose. Il “problema” è che tra pochi giorni nella Capitale ci saranno almeno 1,2 milioni di persone in giro (700.000 sono dipendenti ministeriali) e c’è bisogno di aumentare le corse degli autobus e di tutti i mezzi di trasporto. Ma non solo. Sul tavolo della Prefettura, che ha aperto un dibattito con gli enti, i ministeri, i sindacati e le associazioni del terziario, anche l‘ipotesi di rimodulare glidi apertura e chiusura delle attività commerciali di vicinato.glidi: più mezzi di trasporto dal 15 ...

