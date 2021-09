Roma, Mourinho: «Abbiamo dominato, meritavamo di vincere noi» (Di lunedì 27 settembre 2021) Un Mourinho decisamente contrariato quello che alla fine del derby perso dalla Roma contro la Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN. «Il calcio italiano è migliorato tanto, la qualità del gioco offensivo e la voglia di vincere sono migliorate, ma in una partita fantastica l’arbitro e il VAR non erano allo stesso livello. Sul secondo gol della Lazio arbitro e VAR hanno sbagliato tutti e due. È troppo. Anche il mancato secondo giallo a Lucas è un errore, perché giocare in dieci cambia tanto». Tuttavia lo Special One resta convinto dalla prestazione dei suoi: «I miei giocatori sono stati la squadra più brava in campo, ovviamente quando concedi tre gol hai sbagliato. Ma Abbiamo dominato, Abbiamo messo la Lazio in grave difficoltà e loro hanno gestito gli ultimi minuti bene anche perché ... Leggi su footdata (Di lunedì 27 settembre 2021) Undecisamente contrariato quello che alla fine del derby perso dallacontro la Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN. «Il calcio italiano è migliorato tanto, la qualità del gioco offensivo e la voglia disono migliorate, ma in una partita fantastica l’arbitro e il VAR non erano allo stesso livello. Sul secondo gol della Lazio arbitro e VAR hanno sbagliato tutti e due. È troppo. Anche il mancato secondo giallo a Lucas è un errore, perché giocare in dieci cambia tanto». Tuttavia lo Special One resta convinto dalla prestazione dei suoi: «I miei giocatori sono stati la squadra più brava in campo, ovviamente quando concedi tre gol hai sbagliato. Mamesso la Lazio in grave difficoltà e loro hanno gestito gli ultimi minuti bene anche perché ...

