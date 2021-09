Advertising

PagellaPolitica : .@carlocalenda cita dati corretti: la percentuale di differenziata sul totale dei rifiuti nella Capitale è di 15 pu… - GigiPadovani : Comunali Roma, Calenda-Gualtieri-Michetti-Raggi: i candidati sindaco a confronto al Messaggero.… - CarloCalenda : ??In diretta dal teatro Palladium per il confronto di @repubblica con gli altri candidati (ovviamente senza Michetti… - GVNVNCR : RT @mgmaglie: E' vera l'intervista a @LaStampa? Il ministro #Giorgetti voterebbe a Roma #Calenda,quello che da' del bulletto a Salvini,vorr… - TV7Benevento : Roma: Calenda, 'ringrazio Giorgetti, sempre più evidente inadeguatezza Michetti'... -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Calenda

Sulle amministrative a, sorprende "l'endorsement" a Carlo. L'esito - dice Giorgetti - "dipende da quantoriesce a intercettare il voto in uscita dalla destra. Se va al ...Così Carlosu twitter.Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Ringrazio il Ministro Giorgetti per le sue parole. Che Michetti non sia adeguato per governare Roma è sempre più evidente, a tutti". Così Carlo Calenda su twitter.Le parole del sottosegretario leghista Giancarlo Giorgetti fanno discutere in vista delle elezioni comunali a Roma: “Risultato? Dipende da ...