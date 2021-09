Rodriguez: “Siamo in un buon momento. Il Venezia darà tutto per fare punti” (Di lunedì 27 settembre 2021) Ricardo Rodriguez, esterno del Torino, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita di Venezia-Torino. Queste le sue parole: “Con Juric abbiamo iniziato bene. Mi trovo bene con il mister. Difendiamo alti, rischiamo anche un po’ ma il calcio è anche questo”. Sul Venezia: “Mi aspetto un atteggiamento difensivo a parte loro e proveranno a sorprenderci con qualche ripartenza. Sono una squadra forte, dobbiamo rispettarli. Sappiamo che dobbiamo stare attenti per tutti i 90 minuti”. Foto: Sito Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 27 settembre 2021) Ricardo, esterno del Torino, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita di-Torino. Queste le sue parole: “Con Juric abbiamo iniziato bene. Mi trovo bene con il mister. Difendiamo alti, rischiamo anche un po’ ma il calcio è anche questo”. Sul: “Mi aspetto un atteggiamento difensivo a parte loro e proveranno a sorprenderci con qualche ripartenza. Sono una squadra forte, dobbiamo rispettarli. Sappiamo che dobbiamo stare attenti per tutti i 90 minuti”. Foto: Sito Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

