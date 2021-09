Pescara, un gruppo di No vax irrompe in chiesa durante la messa. Scontri con la polizia: un arresto e sei denunce (Di lunedì 27 settembre 2021) Sono entrati in chiesa durante la messa e hanno sfilato platealmente la mascherina davanti ai fedeli raccolti in preghiera. La situazione è poi degenerata, sfociando in una rissa e sei denunce. È accaduto nella basilica della Madonna dei Sette Dolori, a Pescara, dove un gruppo di No vax e No mask della zona ha inscenato un sit-in di protesta. Secondo le ricostruzioni, i manifestanti sono entrati nella chiesa e preso posto, per poi sfilarsi la mascherina e incitare con veemenza i fedeli a fare altrettanto. Allertata dal servizio di vigilanza della basilica, la polizia ha atteso i manifestanti fuori al sagrato. Una volta all’esterno, uno dei partecipanti al sit-in, un pescarese di 40 anni, è stato arrestato. Proprio mentre l’uomo veniva portato via, gli ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 settembre 2021) Sono entrati inlae hanno sfilato platealmente la mascherina davanti ai fedeli raccolti in preghiera. La situazione è poi degenerata, sfociando in una rissa e sei. È accaduto nella basilica della Madonna dei Sette Dolori, a, dove undi No vax e No mask della zona ha inscenato un sit-in di protesta. Secondo le ricostruzioni, i manifestanti sono entrati nellae preso posto, per poi sfilarsi la mascherina e incitare con veemenza i fedeli a fare altrettanto. Allertata dal servizio di vigilanza della basilica, laha atteso i manifestanti fuori al sagrato. Una volta all’esterno, uno dei partecipanti al sit-in, un pescarese di 40 anni, è stato arrestato. Proprio mentre l’uomo veniva portato via, gli ...

clautucc : Un gruppo di id1ot1 decerebrati irrompe in chiesa senza mascherine, interrompe la funzione e incita i presenti a to… - _DAGOSPIA_ : LA MESSA E’ FINITA– A PESCARA UN GRUPPO DI NO VAX IRROMPE IN CHIESA DURANTE LA MESSA. SCONTRI CON LA… - ciombei : @juventibus @Campanelli11 Dal film i ' Soliti IGNOTI ' di #Monicelli: un gruppo di detenuti fuma nel cortile del ca… - settalese : RT @PescaraCalcio: Il tecnico BiancAzzurro Gaetano Auteri alla vigilia della sfida ?? @USViterbse 'Il gruppo è sereno e lavora bene ed è u… - PescaraCalcio : Il tecnico BiancAzzurro Gaetano Auteri alla vigilia della sfida ?? @USViterbse 'Il gruppo è sereno e lavora bene e… -