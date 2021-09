Marco Ferradini da Teorema dedicata alla prima moglie al duetto con la figlia (Di lunedì 27 settembre 2021) Chi non conosce Teorema, l’ormai vecchia canzone di Marco Ferradini, un brano che ha un po’ di decenni e che è stata la colonna sonora di chissà quanti amori finiti. Marco Ferradini ospite con sua figlia Marta a Oggi è un altro giorno ha infatti raccontato che Teorema l’ha scritta proprio per il suo matrimonio finito. “Teresa era la mia prima moglie di cui ero innamoratissimo” ma alla fine si sono accorti che non potevano più stare insieme e Marco ha tramutato tutto in quattro canzoni, una di queste è proprio Teorema. Tutti lo ricordano per quel brano ma la sua carriera è soprattutto come corista, poca fortuna poi, a parte le sue confessioni di marito troppo buono e disponibile in quei ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 27 settembre 2021) Chi non conosce, l’ormai vecchia canzone di, un brano che ha un po’ di decenni e che è stata la colonna sonora di chissà quanti amori finiti.ospite con suaMarta a Oggi è un altro giorno ha infatti raccontato chel’ha scritta proprio per il suo matrimonio finito. “Teresa era la miadi cui ero innamoratissimo” mafine si sono accorti che non potevano più stare insieme eha tramutato tutto in quattro canzoni, una di queste è proprio. Tutti lo ricordano per quel brano ma la sua carriera è soprattutto come corista, poca fortuna poi, a parte le sue confessioni di marito troppo buono e disponibile in quei ...

Advertising

sonikmusicnet : Ora in onda: MARCO FERRADINI - QUANDO TERESA VERRÀ - _monellina_ : 40 anni TEOREMA (Marco Ferradini 1981)?? - altrogiornorai1 : “La cosa che più mi ha insegnato papà è la libertà” Marta e Marco Ferradini a #OggièUnAltroGiorno @serenabortone… - DanieleRossin12 : È normale che dopo non so quanti anni si possa criticare 'mascherando con l'ironia finta' una canzone bella e verit… - IlTorvoOculista : A #oggieunaltrogiorno ospite Marco Ferradini, quello di 'Terorema' alias 'Prendi una donna trattala male ... ecc. e… -