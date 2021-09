LIVE – Catanzaro-Catania 0-1, Serie C 2021/2022 (DIRETTA) (Di lunedì 27 settembre 2021) La DIRETTA LIVE di Catanzaro-Catania, match valevole per la quinta giornata del campionato di Serie C 2021/2022. La passata stagione è ormai alle spalle ed è tempo di pensare ad una nuova entusiasmante annata calcistica che regalerà, come sempre, incredibili emozioni. Calcio d’inizio alle ore 21:00 di lunedì 27 settembre, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match in DIRETTA e fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV AGGIORNA LA DIRETTA Catanzaro-Catania 0-1 10? – VANTAGGIO Catania!!!!! Punizione straordinaria di Simone Russini che la spedisce DIRETTAmente sotto ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 settembre 2021) Ladi, match valevole per la quinta giornata del campionato di. La passata stagione è ormai alle spalle ed è tempo di pensare ad una nuova entusiasmante annata calcistica che regalerà, come sempre, incredibili emozioni. Calcio d’inizio alle ore 21:00 di lunedì 27 settembre, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV AGGIORNA LA0-1 10? – VANTAGGIO!!!!! Punizione straordinaria di Simone Russini che la spediscemente sotto ...

Baldini: "A Catanzaro massima concentrazione" ? Catanzaro - Catania, gli uomini di ...

