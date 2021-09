Levante è incinta | chi è il fidanzato Pietro Palumbo

(Di lunedì 27 settembre 2021)del compagnoe lo rivela su Instagram con un lunghissimo messaggio che ha fatto impazzire i follower e gli amici e colleghi della cantautrice siciliana.è in dolce attesa da cinque mesi ed ha raccontato cosa ha fatto in questo periodo con la sua creatura in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

conclude così: 'Nel mezzo le foto, le pose, i set fotografici, le collaborazioni, Carmen e la sua arena, le novità e agosto se ne va, che settembre è l'inizio dell'anno e non si sognava altro ......triste del Sol" sia per i suoi dichiarati problemi di depressioni, sia per il disagio pubblicamente condiviso legato alle pressioni legate prima alla difficoltà di rimanere, e poi, ...Levante è incinta, il bellissimo annuncio Instagram della cantautrice siciliana: ecco chi è il suo fidanzato Pietro Palumbo.. L'annuncio della cantante su Instagram: Giugno è iniziato nel caos, così ti sei buttata a capofitto nella presentazione di “E questo cuore non mente” che ti ha portata in giro per l’Italia, negli st ...