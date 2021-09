Lega, l’ex capo della “Bestia” Luca Morisi indagato: avrebbe ceduto droga (Di lunedì 27 settembre 2021) Luca Morisi, l’inventore della “Bestia” la macchina propagandistica sui social del leader della Lega Matteo Salvini, sarebbe indagato a Verona per una questione di stupefacenti. Secondo quanto riportano La Repubblica e il Corriere della Sera, durante una perquisizione i carabinieri avrebbero trovato della droga nella sua cascina a Belfiore, paesino a venti chilometri dalla città in cui è residente dal 2003. L’inchiesta è assegnata al pubblico ministero Stefano Aresu. Non sarebbe solo una questione di possesso di stupefacenti: tre ragazzi fermati sempre dai carabinieri lo avrebbero infatti indicato come il loro fornitore di droga. L’accusa sarebbe quindi di cessione e ... Leggi su tpi (Di lunedì 27 settembre 2021), l’inventore” la macchina propagandistica sui social del leaderMatteo Salvini, sarebbea Verona per una questione di stupefacenti. Secondo quanto riportano La Repubblica e il CorriereSera, durante una perquisizione i carabinieriro trovatonella sua cascina a Belfiore, paesino a venti chilometri dalla città in cui è residente dal 2003. L’inchiesta è assegnata al pubblico ministero Stefano Aresu. Non sarebbe solo una questione di possesso di stupefacenti: tre ragazzi fermati sempre dai carabinieri loro infatti indicato come il loro fornitore di. L’accusa sarebbe quindi di cessione e ...

