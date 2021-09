La vicequestore no green pass deve essere sospesa? (Di lunedì 27 settembre 2021) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1} Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1}

Advertising

ladyonorato : Chiedono punizioni con metodi da regime autoritario chi afferma di non voler seguire le imposizioni del regime auto… - Corriere : Vicequestore della polizia a manifestanti: «Green pass illegittimo». Azione disciplinare - LaStampa : La Polizia apre un procedimento disciplinare nei confronti del vicequestore No Vax che arringa la folla contro il G… - Vale339Vale : RT @domecaruso71: Non so quale possa essere l'illecito disciplinare contestato al vicequestore che ha criticato il green pass. Non è stato… - mgamicieli : RT @janavel7: Credo che un vicequestore (Nunzia Alessandra Schilirò) che partecipa e parla a una manifestazione politica no vax, che incita… -