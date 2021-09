La folle notte del Leo Fest abusivo | 2mila giovani in strada | risse | furti | molestie e fiumi d' alcol

Advertising

Screenweek : #NightTeeth La storia di uno studente universitario che si ritrova a fare da autista a due vampire nel corso di una… - antennatre : QUINTO DI TREVISO | FOLLE CORSA NELLA NOTTE. NEOPATENTATO INVESTE RAGAZZI, GRAVE UN 21ENNE - riva_simone91 : @Maria70221974 @stefany5961 ????????????Ma tesó,io ti menziono perché tu e le altre due siete le uniche risorse alla mia… - ArmandaGelsomin : RT @TuttoMercatoWeb: Notte folle a Marassi: sotto 0-2 il Genoa la ribalta ma Kalinic nel recupero trova il gol del 3-3 - TuttoMercatoWeb : Notte folle a Marassi: sotto 0-2 il Genoa la ribalta ma Kalinic nel recupero trova il gol del 3-3 -

Ultime Notizie dalla rete : folle notte

Il Riformista

Una festa non autorizzata - quella nellatra sabato e domenica - nessun controllo, addio Green Pass e mascherine. Insomma accortezze anti - covid totalmente saltate. Disordini e violenze anche ...C'era un minore alla guida dell'auto che non si è fermata all'alt dei carabinieri, nelladi sabato, a Cirò Marina. Come scrive la Gazzetta del Sud, il giovane avrebbe 'saltato il ...lacorsa ...Nella notte si è tenuto Extreme Rules, e nel main event Roman Reigns ha sconfitto dopo un grandissimo match “Demon” Finn Balor. Durante l’incontro, quando le due Superstar hanno lottato tra la folla, ...Alle 22.21 altra chiamata alle ambulanze: via Respighi, due ragazzine (14 anni) e un compagno (17) in «intossicazione etilica». A mezzanotte crollano a terra altre due 15enni, una si ferisce alla test ...