I risultati delle elezioni in Germania: Spd vince, ma la Cdu non cede (Di lunedì 27 settembre 2021) Il conteggio ufficiale provvisorio della Commissione elettorale federale ha dato la Spd al 25,7%, la Cdu/Csu al 24,1%, i Verdi al 14,8%, i liberali di Fdp all’11,5%, l’estrema destra AfD al 10,2%, la sinistra radicale Linke al 4,9% Leggi su corriere (Di lunedì 27 settembre 2021) Il conteggio ufficiale provvisorio della Commissione elettorale federale ha dato la Spd al 25,7%, la Cdu/Csu al 24,1%, i Verdi al 14,8%, i liberali di Fdp all’11,5%, l’estrema destra AfD al 10,2%, la sinistra radicale Linke al 4,9%

Advertising

PaoloGentiloni : Vedremo i risultati delle elezioni in Germania. Comunque vada, esce di scena la protagonista di una stagione europe… - you_trend : ???? #Russia: stando ai risultati preliminari delle elezioni della Duma (la Camera bassa del Parlamento), il partito… - itsmeulia : buongiorno sono qui a seguire i risultati delle elezioni in Germania voi tutto bene? - BettyPav : RT @jeperego: La commissione elettorale federale tedesca ha pubblicato i risultati definitivi preliminari delle elezioni di ieri in #German… - mbbelluco : RT @Rvaticanaitalia: Elezioni in #Germania. Secondo i risultati provvisori della commissione elettorale l'Spd ha vinto le politiche con il… -