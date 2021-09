"I compleanni degli altri, però, non li hai mai dimenticati": la madre malata e il toccante messaggio di Selvaggia Lucarelli (Di lunedì 27 settembre 2021) Selvaggia Lucarelli, tempo fa, aveva parlato della malattia di sua madre, affetta dal morbo di Alzheimer e di quanto sia difficile convivere con una patologia di questo tipo, sia dal punto di vista pratico, per tutte le cure, sia da quello emotivo, per il fatto di non riconoscerla più. In occasione del compleanno della mamma la Lucarelli ha postato sui suoi profili social uno scatto della donna con una toccante dedica: "I tuoi compleanni ti hanno sempre fatto schifo almeno quanto le foto e i carboidrati. Quelli degli altri, però, non te li sei mai dimenticati". E poi ancora la giornalista, ha scritto: "Ora che non ti ricordi più il tuo, posso concedermi la tenerezza di dirti in pubblico 'auguri mamma' (il viso ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021), tempo fa, aveva parlato della malattia di sua, affetta dal morbo di Alzheimer e di quanto sia difficile convivere con una patologia di questo tipo, sia dal punto di vista pratico, per tutte le cure, sia da quello emotivo, per il fatto di non riconoscerla più. In occasione del compleanno della mamma laha postato sui suoi profili social uno scatto della donna con unadedica: "I tuoiti hanno sempre fatto schifo almeno quanto le foto e i carboidrati. Quelli, non te li sei mai". E poi ancora la giornalista, ha scritto: "Ora che non ti ricordi più il tuo, posso concedermi la tenerezza di dirti in pubblico 'auguri mamma' (il viso ...

